انت الأن تتابع خبر صدمة لا تصدق لعشاق الشاي .. زيادة في سعر السكر للمستهلك اليوم الثلاثاء 29 أغسطس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر السكر للمستهلك اليوم الثلاثاء 29 أغسطس الجاري في بداية التعاملات بمحلات البقالة المتواجدة في كل محافظات الجمهورية، بعد التراجع التي حدث في تعاملات أمس الأثنين

سعر كيلو السكر اليوم:وأكدت بورصة الأسعار الحكومية في تقريرها اليومي الذي صدر قبل قليل من اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس الجاري أن هناك حالة من التباين في أسعار السلع الأساسية حيث ارتفع سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم على الرغم من قرار وزارة التموين التجارة الداخلية بالتعاقد على كميات من السكر لشرائها من البرازيل

سعر السكر للمستهلك اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023:

وصل سعر السكر للمستهلك اليوم 24.58 جنيه، بارتفاع 6 قروش

سعر طن السكر اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023:

بلغ سعر طن السكر الأبيض في تعاملات اليوم نحو 20ألف جنيه

بلغ سعر طن الجلوكوز في تعاملات اليوم نحو 18500 جنيه.

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29 أغسطس في التموين :

بلغ سعر كيلو السكر في المقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو الجاري حوالي 12.60 جنيه.

أسعار السلع الأساسية اليوم الثلاثاء 29أغسطس:

1- بلغ سعر كيلو الفول المعبأ إلي 36.09 جنيه، بمعدل تراجع 2.87 جنيه.

2- بلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ إلي 21.18 جنيه بمعدل تراجع 67 قروش

3- بلغ سعر لتر زيت عباد الشمس إلي 61.26 جنيه بمعدل تراجع 72 قرشا

4- بلغ سعر كيلو السكر المعبأ إلي 24.58 جنيه، بمعدل ارتفاع 6 قروش

5- بلغ سعر كيلو المكرونة المعبأة إلي 22.28 جنيه،بمعدل تراجع 1.04 جنيه

6- بلغ سعر كيلو العدس المعبأ إلي 44.35 جنيه، بمعدل تراجع 3.68 قرشا

7- بلغ سعر لتر زيت الذرة كريستال إلي 74.75جنيه، بمعدل تراجع 58 قرشا

8- بلغ سعر كيلو الجبن الأبيض إلي 99.88 جنيه، بمعدل تراجع 9.91 جنيه

9- بلغ سعر كيلو الجبن الرومي إلي 193.58 جنيه، بمعدل تراجع 12.39 جنيه

10- بلغ سعر لتر اللبن السائب إلي 20.84 جنيه تراجع 97 قرشا

11- بلغ سعر كيلو المسلى الصناعي إلي 64.73 جنيه، بمعدل ارتفاع 74 قرشا

12- بلغ سعر لتر اللبن المعبأ إلي 29.56 جنيه، بمعدل ارتفاع قرش