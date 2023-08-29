انت الأن تتابع خبر تجار العملة قاعدين يعيطوا .. تراجع لا يصدق في سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 29 أغسطس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقي من يطلق عليه إعلامياً تجار العملة في مصر صدمة كبري خلال الساعات القليلة الماضية بشأن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 29 أغسطس الجاري، مع انطلاق التعاملات هذا السوق الموازي للرسمي في مصر

سعر صرف الدولار:

وأكدت مجموعة من المواقع الإخبارية عن طريق تقرير لها قبل قليل أن هناك تراجع ،في سعر الدولار في السوق السوداء اليوم بعد الزيادة التي حدثت نتيجة زيادة الطلب عليه الفترة الماضية من قبل العديد من المواطنين لشراء كميات من الذهب من الخارج على الرغم من ثباته في الفترة الماضية بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بعدم تحريك سعر الصرف مع رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 29 أغسطس:

وأعلنت التقارير الصحفية أن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم انخفض إلي 38 جنيه بعدما كان يسجل 43 جنيه في الأيام الماضية، حيث وصلت قيمة التراجع إلي 5 جنيه

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29 أغسطس :

1- سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصرى 30.75 جنيه للشراء. و30.85 جنيه للبيع

2- سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى 30.85جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

3- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع

4- سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 30.73 جنيه للشراء 30.83 جنيه للبيع

5- سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر سعر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

6- سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه

7- سجل سعر الدولار اليوم فى بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.