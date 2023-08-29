انت الأن تتابع خبر اضرب علشان أتوب .. خسارة كبير لتجار العملة في سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت عدد من المواقع الإخبارية عن مجموعة من التقارير لها خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الثلاثاء 29 أغسطس الجاري عن سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء في تعاملات هذا السوق الموازي

الريال السعودي:

وأوضحت المواقع الإخبارية أن سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء سجل ترجع جديد قبل قليل بعد ارتفاع نتيجة زيادة الطلب عليه من لرغبة بعض الموطنين في شراء كميات من الذهب الفترة الماضية بعد استقراره بعد قرار البنك المركزي بعدم تحرك لسعر الصرف بالإضافة إلي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 1%.

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء الثلاثاء 29 أغسطس:

وأعلنت المواقع الإخبارية أن سعر الريال السعودي في السوق السوداء أمام الجنيه المصري حيث أنه وصل إلي 10 جنيه بعدما كان يسجل 11 جنيه في الأيام الماضية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصرى 8.19 جنيه للشراء. و8.22 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، 8.24 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأهلي الكويتي 8.22 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه

سجل الريال السعودي اليوم في بنك الإسكان والتعمير ، 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي اليوم فى بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء. و8.25 جنيه للبيع.