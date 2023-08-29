الري: مفاوضات سد النهضة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 12:12 مساءً - دوت الخليج – انتهت مساء اليوم فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي استضافته القاهرة يومي 27 و28 أغسطس بشأن سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء السد وتشغيله.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، المهندس محمد غانم، إن جولة التفاوض “لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي”.

وأكد أن مصر مستمرة في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعى المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث.

وأضاف: “وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجابا على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة طبقا للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن”.