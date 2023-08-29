انت الأن تتابع خبر ارتفاع أسعار الذهب عالميا .. 1950 دولارا للاونصة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً خلال هذه اللحظات من تعاملات، الثلاثاء، فوق مستوى الـ 1950 دولار للأوقية، وهو المستوى الذي يعتبره بعض الخبراء بمثابة نقطة انطلاق نحو تحقيق مكاسب إضافية.





يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، وذلك قبل صدور بيانات مؤشر التضخم المفضل لدى المجلس الفيدرالي الأمريكي والوظائف الأمريكية الحاسمة هذا الأسبوع والتي يمكن أن تحدد توقعات أسعار الفائدة.