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آي صاغة: مطالب زيادة دمغة الذهب تقلل حركة الطلب وجاذبية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر آي صاغة: مطالب زيادة دمغة الذهب تقلل حركة الطلب وجاذبية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 01:10 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أي زيادة في ضريبة ودمغة المعدن الأصفر ستؤثر بالسلب على حركة الطلب، مع احتمالية عزوف المستثمرين في الذهب؛ ما يؤدي لانخفاض الكميات المدموغة، وبالتالي حصيلة الدمغة، وهو عكس المطلوب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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