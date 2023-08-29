انت الأن تتابع خبر افتتاح حاضنة أعمال نقابة المهندسين بعمّان بدعم من أورنج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقام مركز رواد الأعمال المهندسين "رام" الأحد، حفلاً للإعلان عن افتتاح حاضنة أعمال نقابة المهندسين الأردنيين في مجمع غداف بعمّان، بهدف دعم ورعاية المهندسين الرياديين وتوفير مساحات تصنيع رقمي ومساحات ريادية، وتحويل أفكار المهندسين إلى منتجات قابلة للتسويق.



وقدّم نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي شكره لأورنج الأردن لدعمها حاضنة أعمال نقابة المهندسين، مؤكداً أهمية قيام النقابة بدورها في المسؤولية الاجتماعية ودور القطاع الخاص أيضاً، والتشبيك فيما بينهم لدعم الشباب والابتكار وإطلاق طاقاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة.



وأكّد المهندس الزعبي على أهمية الشراكة والدور الذي تقوم به أورنج الأردن في تعزيز ثقافة التصنيع الرقمي والابتكار وريادة الأعمال لدى المهندسين الأردنيين من خلال تمكينهم من استخدام ادوات التصنيع الرقمي المختلفة لابتكار منتجات وطنية منافسة وتطوير منتجات مبتكرة تعزز من قيمة الأفكار الهندسية.



وأشاد نقيب المهندسين بالجهود التي بذلتها لجنة مركز رواد الأعمال المهندسين (رام) في تجهيز حاضنة أعمال نقابة المهندسين، مؤكداً على ضرورة نقل التجربة إلى كافة فروع نقابة المهندسين في المحافظات لتوافر العديد من الخيارات والفرص في العاصمة عمّان والتي لا بدّ من توفيرها في المحافظات كذلك.



وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة السابق، المهندس مثنى الغرايبة، إن الحل في مواكبة التطورات المتسارعة يكمن في التكنولوجيا والصناعة وإعادة تشكيل دور نقابة المهندسين لتتعدى أعمالها مجال الإنشاءات للدخول إلى مجالات جديدة لبناء التكنولوجيا وإحداث تأثير في العالم.



من جانبها، أشادت المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والاستدامة لدى أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، بالجهود التي تبذلها نقابة المهندسين في مجال الريادة والابتكار، لافتة إلى أن أورنج تؤمن بأنها تقود التغيير وتتعمق بالتفاصيل وتقدم كل الدعم للشباب في هذا المسار، ومؤكدة ضرورة قيام المهندسين بإعادة تأهيل أنفسهم عبر كافة الوسائل المتاحة للتعامل مع متغيرات الحياة ومواكبة التسارعات في الرقمنة والتكنولوجيا، حيث أن أورنج ونقابة المهندسين شريكان أساسيان على مدار سنوات لتحقيق تلك الغاية للخروج لمجالات أوسع في الريادة والابتكار عبر توفير منصات تساهم في بناء قصص نجاح مميزة.



ولفتت الدبابنة إلى أن الحاضنة تجسد التزام أورنج بتمكين الرياديين ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات الداعمة للريادة بشكل نوعي والحاضنات والمسرّعات التي توسعت بها لشمول مختلف محافظات المملكة، حيث ستقدم أورنج من خلال رعايتها آلة القطع بالليزر CNC ومعدات الطابعات ثلاثية الأبعاد لتمكين المهندسين من تطوير مهاراتهم في التصنيع الرقمي وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.



وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان، المهندس موسى الساكت، إنه من الضروري الاستمرار بدراسة تخصصات الهندسة ذات العلاقة بالتكنولوجيا، خاصة تلك التي تتعلق بالصناعة، حيث أنّ الصناعة لا يمكن لها الاستمرار والمنافسة دون التكنولوجيا، إضافة إلى التركيز على تطوير المهارات والقدرات الذاتية للمهندسين لضمان حصولهم على الفرص المناسبة.



بدوره، أكد رئيس مركز رواد الأعمال المهندسين (رام)، المهندس معتز العطين، أنه سيتم من خلال الحاضنة عمل برامج احتضان للمهندسين يتم من خلالها توفير التدريب والتوجيه اللازم لهم لتطوير أفكارهم الريادية، مشيراً إلى أن مدة تدريب كل برنامج 6 شهور سيتم خلالها استخدام المساحات الريادية والابتكارية والتشبيك مع الجهات المختلفة، حيث سيتم توفير دعم لهذه الأفكار من خلال الشركاء في بيئة ريادة الأعمال.



وبيّن العطين أن حاضنة الأعمال الجديدة ستكون الاولى في الاردن والمختصة في القطاع الهندسي بمختلف تخصصاته، بحيث تتيح للمهندسين الريادين وأصحاب الافكار الريادية مساحة احتضان وابتكار هندسية لتحويل أفكارهم لمنتجات حقيقية يمكن من خلالها تأسيس شركات ناشئة ومساحة ابتكار توفر كافة الأدوات الهندسية والتكنولوجية المتطورة للمهندسين.



وحضر حفل الافتتاح، أعضاء من مجلس نقابة المهندسين الأردنيين وممثلون عن أورنج الأردن، وأعضاء لجنة مركز روّاد أعمال المهندسين (رام) وممثلو وحدة تطوير الأعمال والعلاقات الدولية في نقابة المهندسين.