انت الأن تتابع خبر ارتفاع أسعار تجارة الجملة 2.03 % والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.03 بالمئة، ليصل إلى 105.68 مقابل 103.57 لنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة، الأربعاء، أن ما أسهم في هذا الارتفاع بالنصف الأول لهذا العام بصورة رئيسية، ارتفاع أسعار كل من مجموعة "بيع الآلات ومعداتها ولوازمها" بنسبة 4.11 بالمئة، وارتفاع أسعار مجموعة "بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية" بنسبة 3.55 بالمئة، وأسعار مجموعة "بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية" بنسبة 1.59 بالمئة، وأسعار مجموعة "تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 1.31 بالمئة، وأسعار مجموعة "بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها" بنسبة 1.27 بالمئة.

وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 1.28 بالمئة، ليصل إلى 105.84 مقابل 104.50 لنفس الربع من العام الماضي.

وأوضح التقرير، أن ما أسهم في ارتفاع الرقم القياسي للربع الثاني لهذا العام مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، ارتفاع أسعار كل من مجموعة "بيع الآلات ومعداتها ولوازمها" بنسبة 3.24 بالمئة، وأسعار مجموعة "بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية" بنسبة 3.12 بالمئة، وأسعار مجموعة "بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية" بنسبة 1.29 بالمئة، ومجموعة "تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 1.07 بالمئة، في حين انخفضت أسعار مجموعة "بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها" بنسبة 0.90 بالمئة.

ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 0.32 بالمئة، لتصل قيمته إلى 105.84 مقابل 105.51 مقارنة مع الربع الذي سبقه من العام نفسه.

وبين التقرير، أن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الثاني للعام الحالي مقارنة مع الربع الذي سبقه، جاء نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة "تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 0.93 بالمئة، وارتفاع أسعار مجموعة "بيع الآلات ومعداتها ولوازمها" بنسبة 0.34 بالمئة، وارتفاع أسعار مجموعة "بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية" بنسبة 0.22 بالمئة، وأسعار مجموعة "بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية" بنسبة 0.14 بالمئة، في حين انخفضت أسعار مجموعة "بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها" بنسبة 0.61 بالمئة.