نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصنعون: الإعفاءات الضريبية الجديدة تتوافق مع مطالب تعميق… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 02:08 مساءً - شاهندة إبراهيم وأحمد عبد الرحمن _ وصف مصنعون توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء الصناعات الاستراتيجية من جميع الضرائب، باستثناء القيمة المضافة، بأنها خطوة إيجابية تتوافق مع مطالب تعميق الصناعة المحلية لتقليل الضغط على الدولار. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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