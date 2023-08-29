ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني يوقع اتفاقية تعاون

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رياض - احمد صلاح - وقع ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني الثلاثاء، في عمان، اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة التونسية، لتعزيز التعاون والتبادل التجاري بين الأعضاء، واستقطاب الاستثمارات وتبادل الخبرات.

وأكد القائم بأعمال السفير التونسي في عمان، محمد علي بالحبيب، أهمية التشبيك بين رجال الأعمال في الأردن وتونس، وتبادل الزيارات والخبرات وإقامة المشاريع المشتركة، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار إلى أن تونس ترتبط باتفاقية تجارة مع الاتحاد الإفريقي، والإمكانات مفتوحة للاستيراد والتصدير، معلناً عن تنظيم ملتقى اقتصادي أردني تونسي على هامش أعمال اللجنة التونسية الأردنية.

وبحسب بيان للملتقى، تنص الاتفاقية على سعي كلا الطرفين لرعاية مصالح رجال الأعمال كلٌ حسب نطاق عمله وأهدافه ووفق ما يسمح به نظامهما والقوانين التي يخضعان لها، ويمكن لأي من الطرفين الحصول على تفاصيل وأنشطة وفعاليات الطرف الآخر فيما يتعلق بالأعمال ذات الطابع المشترك، والمشاركة في أنشطته وفعالياته المختلفة والمتعلقة بالأعضاء.

كما نصت على تنسيق لقاءات مشتركة بين الأعضاء من رجال الأعمال عند كلا الطرفين، تهدف إلى التعاون وتشجيع التبادل التجاري بينهم وإيجاد فرص عمل مشتركة.

واتفق الطرفان على تبادل المعلومات الاقتصادية بينهما وقوانين الاستثمار والتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية ذات العلاقة، بحيث تساهم في تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار وإيجاد بيئة استثمارية مشتركة وعلى عرض برامج التكوين.

وتضمنت الاتفاقية تبادل زيارات أرباب الأعمال والبعثات التجارية وتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين رجال الأعمال في البلدين، بهــدف التعريف والترويج للمنتجات الوطنية ولفرص الشراكة والاستثمار.

ودعت إلى تشجيـــع أعضـــاء الطرفين ورجـــال الأعمال على المشاركـــة في المعـــارض الدولية والمتخصصة، التي تقام في البلدين مع العمل على تنسيق معرض اقتصادي دوري في تونس وفي الأردن.

وأكدت الاتفاقية على تبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين في المجال المعلوماتي والتكنولوجي الحديث والعمل على مرافقة الجمعية ووضع خبرة وتجربة غرفة تونس في المجال على ذمتها.

وتنص الاتفاقية على إنشاء وتطوير بوابة اقتصادية افتراضية لزيادة التعريف بالمنتوجات التونسية في السوق الأردنية والمنتوجات الأردنية في السوق التونسية وامتدادها على السوق الإفريقية.

ووقع الاتفاقية رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني نظمي العتمة، ورئيس غرفة تجارة وصناعة تونس، منير الموخر.