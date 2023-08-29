مال وأعمال

موانئ دبي العالمية تستحوذ على 58% من ميناء إيفياب التركي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر موانئ دبي العالمية تستحوذ على 58% من ميناء إيفياب التركي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 04:11 مساءً - العربية نت _ اتفقت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) – الإمارات العربية المتحدة – ومجموعة إيفياب التركية على تأسيس شراكة استراتيجية في أسهم الملكية بين “ميناء دي بي ورلد ياريمجا” وميناء إيفياب.

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وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان اليوم الثلاثاء، إنه بعد إتمام الصفقة، ستمتلك مجموعة موانئ دبي العالمية 58% من ميناء إيفياب وستمتلك مجموعة إيفياب 42% من “ميناء دي بي ورلد ياريمجا”، وستحمل الشركة الجديدة اسم “دي بي ورلد إيفياب” وتخضع الصفقة للموافقات التنظيمية اللازمة .

وذكرت أن الشراكة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية التجارية وتنميتها من خلال التركيز على تحسين مرافق موانئ الحاويات وتعزيز الكفاءة في السوق الرئيسية لبوابة بحر مرمرة.

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وتسعى الشراكة إلى تعزيز حلول سلاسل التوريد في تركيا،ومن خلال الجمع بين الخبرات العالمية التي تتمتع بها مجموعة موانئ دبي العالمية والمكانة المحلية لمجموعة إيفياب كمؤسسة تجارية،

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كما يسعى هذا التعاون إلى تحسين الإنتاجية وتقليل أوقات التسليم وضمان الترتيبات الأمنية وتوسيع عروض الخدمات، مما يعود بالفائدة على حركة التجارة التركية .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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