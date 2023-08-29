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نعرض لكم الان تفاصيل خبر طرح 6 مشروعات طاقة على القطاع الخاص بحصيلة مستهدفة 5 مليارات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 06:16 مساءً - هاجر عطية _ كشفت تقرير عن متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، أنه سيتم طرح 6 مشروعات في قطاع الطاقة بإجمالي حصيلة مستهدفة 5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى يونيو 2024.
وأوضح التقرير، أن هذه المشروعات تشمل:
– محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت في أكتوبر 2023.
– محطات شركة وطنية في أكتوبر/ نوفمبر 2023.
– محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة في ديسمبر 2023.
– شركة صافي في ديسمبر 2023.
– محطة سيمينز لتوليد الكهرباء ببني سويف في يونيو 2024.
– مشروع محطات تحلية المياه، على أن يتم طرح 4 محطات بالمرحلة الأولي في النصف الأول من عام 2024، وذلك من إجمالي 21 محطة تحلية من المتوقع طرحها.
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