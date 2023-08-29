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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة تتوقع تنفيذ صفقة بيع شركة صافي ديسمبر 2023 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 08:17 مساءً - سارة هشام _ تتوقع الحكومة تنفيذ صفقة بيع الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياة الطبيعية – صافي التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في ديسمبر 2023.
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وذكرت أن هناك 2 من المستثمرين المحتملين من أصل 30 مستثمر يقوموا بدراسة تفاصيل الصفقة، ومن المقرر أن يقوموا بتوقيع اتفاقية عدم الإفصاح.
وأشارت إلى أنه من أجل الإسراع بتنفيذ الصفقة، تم تجهيز تقرير الفحص النافي للجهالة بواسطة جرانت ثورنتورن وسينم مشاركته مع المستثمرين المحتملين بعد تقديم العروض غير الملزمة.
وأعلنت الحكومة أنه من المقرر تقديم العروض الملزمة خلال نوفمبر القادم.
ولفتت إلى أن فترة الفحص النافي للجهالة على الشركة بدأت منذ يوليو الماضي وتستمر حتى أكتوبر المقبل، وذلك بعد البدء في الترويج للمستثمرين وفتح غرفة البيانات مارس الماضي والانتهاء من الجولة الأولي والثانية من الأسئلة خلال شهري أبريل – مايو 2023.
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