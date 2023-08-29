الحكومة تدرس طرح 70% من محطة كهرباء بني سويف بحصيلة مستهدفة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 29 أغسطس 2023 08:17 مساءً - سارة هشام _ تدرس الحكومة بيع 70% من محطات كهرباء سيمنس في بني سويف بحصيلة مستهدفة بين 1.4 إلى 1.865 مليار دولار .



إقرأ أيضا.. طرح 6 مشروعات طاقة على القطاع الخاص بحصيلة مستهدفة 5 مليارات دولار

وتتوقع الحكومة اتمام الصفقة في يونيو 2024، مشيرة أنه يجري الآن إعادة الهيكلة اللازمة لاتمام الصفقة.

ويبلغ الدين المحلي على المحطة بقيمة 3.514 مليار جنيه فيما يصل قيمة الدين الأجنبي على المحطة إلى 735 مليون يورو.

وبتكليف من مجلس الوزراء قامت الشركة القابضة للكهرباء بتفويض الصندوق السيادي للتعاقد مع ” اتش اس بي سي” كمستشار للصفقة خلال الشهر الحالي لاتمام عملية نقل أصول المحطة ومديونيتها من الشركة القابضة للكهرباء إلى شركة جديدة مؤسسة لهذا الغرض.

وسيقوم الصندوق السيادي بعد اتمام عملية إعادة الهيكلة بالتنسيق مع الجهات المختصة بطرح حصة من الشركة الجديدة على مستثمر استراتيجي أو في البورصة المصرية.