انت الأن تتابع خبر انخفاض الميزان التجاري السلعي لقطر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق الميزان التجاري السلعي القطري خلال الشهر الماضي فائضا مقداره 19.6 مليار ريال (5.38 مليار دولار)، مسجلُا بذلك انخفاضًا بواقع 15.1 مليار ريال ما نسبته 43.5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.

وأفادت أحدث بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، بلغت 29.1 مليار ريال بانخفاض نسبته 34.4 بالمئة مقارنة بشهر تموز 2022.

ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال الشهر الماضي وفقا للبيانات، لتصل إلى نحو 9.4 مليار ريال بانخفاض نسبته 1.6 بالمئة قياسا بشهر تموز 2022.

وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء انخفاض قيمة الصادرات السلعية إلى انخفاض قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونيات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان) لتصل إلى نحو 17 مليار ريال وبنسبة 44.4 بالمئة.