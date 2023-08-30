الحكومة تحدد مواعيد 6 طروحات مرتقبة منها المصرف المتحد…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 09:14 صباحاً - هاجر عطية – أعلنت الحكومة، اليوم، دراسة طرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح من خلال طرح تنافسي على عدد من المستثمرين مقابل 300 مليون دولار، وشركة وطنية للمنتجات البترولية، وحصة من بنك المصرف المتحد، وذلك خلال الربع الأخير من عام 2023.

كما تدرس الحكومة طرح حصة في كل من شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وكذلك حصة إضافية من شركة الشرقية للدخان خلال فترة النصف الأول من عام 2024.