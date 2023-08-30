مدبولي يناقش مع مؤسسة التمويل الدولية خطة العمل المقترحة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 09:14 صباحاً - دوت الخليج – أشاد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بعد اختيارها مستشارا استراتيجيا للحكومة في برنامج الطروحات؛ سعيًا للاستفادة من الخبرات المتراكمة للمؤسسة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، لمتابعة خطة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتمكين القطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، استعرض وفد مؤسسة التمويل الدولية تفاصيل خطة العمل المقترحة من جانبهم، والتي جاءت محصلة للدراسة التي أجروها على مدار الشهور الثلاثة الماضية، وتضمنت القطاعات المستهدفة، وآليات الطرح والترويج.

ووجه رئيس الوزراء بعقد جلسات عمل مفصلة بين مسئولي وحدة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء، ومسئولي المؤسسة، للاتفاق حول باقي التفاصيل الفنية، والبرنامج الزمني.

وكان رئيس الوزراء قد شهد في 18 يونيو الماضي توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشارا استراتيجيا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

ووفقًا للاتفاقية، تقدم مؤسسة التمويل الدولية الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

حضر الاجتماع: حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة. كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

كما حضر من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية: إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول الشاملة، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، والدكتورة ليندا رودو، مسئولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسئولي المؤسسة.