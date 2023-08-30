مال وأعمال

تجديد تكليف عمرو عادل قائما بأعمال رئيس هيئة الرقابة…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم الان تفاصيل خبر تجديد تكليف عمرو عادل قائما بأعمال رئيس هيئة الرقابة… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 10:12 صباحاً - أ ش أ – أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا برقم 361 لسنة 2023، بتجديد تكليف عمرو عادل إبراهيم قائما بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لمدة عام، اعتبارا من 30 أغسطس الجاري.

predco_adv_2021
BonatMisr

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجديد تكليف عمرو عادل قائما بأعمال رئيس هيئة الرقابة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا