نعرض لكم الان تفاصيل خبر تجديد تكليف عمرو عادل قائما بأعمال رئيس هيئة الرقابة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 10:12 صباحاً - أ ش أ – أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا برقم 361 لسنة 2023، بتجديد تكليف عمرو عادل إبراهيم قائما بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لمدة عام، اعتبارا من 30 أغسطس الجاري. نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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