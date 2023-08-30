انت الأن تتابع خبر سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الاربعاء 30 أغسطس.. الطن طلع للسماء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زاد من جديد سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 في أول التعاملات الصباحية، وهذا ما جاء في كل المحلات الخاصة بالبيع بالجملة والتجزئة والمصانع والشركات، وهم من أكثر المواد المخصصة للبناء باستمرار، والزيادة جاءت بعد فترة كبيرة من الانخفاض التي كانت عليه.

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم

وارتفع بشكل كبير سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء في كل الأماكن المخصصة لتقديمه بكل الأنواع والأحجام المختلفة الذي يريد أن يحصل عليها جميع المواطنين والمستثمرين طوال الوقت، حيث أنه يتم العمل على توفيرهم باستمرار أمام كلاً من يريدون البناء، والعمل على تقديم كميات كبيرة منهم لكلاً من يبحثون وراء الحصول على جميع الأنواع والماركات المختلفة.

سعر طن الأسمنت

وصل سعر طن أسمنت المسلح عند 1885 جنيهاً.

بلغ سعر طن أسمنت النصر 1820 جنيهاً.

ارتفع سعر طن المعلم عند 1835 جنيهاً.

زاد سعر طن أسمنت العسكري عند 1825 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت السويدي 2010 حنيهاً.

سعر طن أسمنت جنوب الوادي عند 1825 جنيهاً.

بينما جاء أيضاً سعر طن أسمنت حلوان عند 1855 جنيهاً.

تتراوح أسعار طن الأسمنت المخلوط ما بين 1190 إلى 1260 جنيهاً.

وأما عن سعر طن الأسمنت المقاوم جاء ما بين 1850 و1940 جنيهاً.

سعر طن الأسمنت الأبيض ما بين 3475 إلى 3600 جنيه.

سعر طن الحديد

بلغ سعر الحديد في شركة عز 36000 جنيهًا للطن.

وصل سعر حديد بشاي 34000 جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد سرحان 31500 جنيه للطن.

ارتفع سعر حديد العتال 33000 جنيه للطن.

زاد سعر الحديد اليوم في المصريين 32500 جنيه للطن.

بينما جاء سعر طن حديد الكومي عند 32000 جنيه.

وأما عن سعر طن حديد العشري 32500 جنيه.

استقر سعر طن حديد المعادي 31500 جنيه.

ثبت سعر طن حديد بيانكو 31700 جنيه.

سعر طن حديد ستيل وصل عند 31500 جنيه.

هل سينخفض سعر الحديد 2023

ولا يقدر جميع خبراء الأقتصاد توقع سعر الحديد في الفترة القادمة، وذلك لأنه يتغير بشكل مستمر في جميع الأوقات، وتحديده يكون على حسب سعر الدولار لأنه يتم استيراد به الكثير من المواد الخام المخصصة في صناعة الكثير من المواد المخصصة في البناء.