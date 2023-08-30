انت الأن تتابع خبر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 30 أغسطس.. ثابت قبل عمرة مولد النبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء 30 أغسطس 2023 استقرار على الانخفاض مع بداية التعاملات الصباحية، وذلك على حسب ما جاء في آخر تحديث على الشاشات، ويتم العمل على تقديم أسعاره في الوقت الحالي بمناسبة اقتراب عمرة المولد النبوى الشريف.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوكوثبت سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء في جميع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة، وذلك لأنه من العملات العربية الرئيسية التي يتم التعامل بها بالبيع والشراء طوال الوقت، وأيضاً هو من أبرز العملات الذي يبحث عنها كل المعتمرين بشكل مستمر لأنهم يريدون بيعه وشرائه حتى يستطيعون السفر إلى المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية.

وصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري نحو 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

ثبت سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

انخفض سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي عند 8.19 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع.

هبط سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.14 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

بينما جاء أيضاً سعر الريال السعودي في بنك فيصل 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

وهبط بشكل كبير سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم لانه من العملات العربية الأساسية الذي يبحث عنها الكثيرين بشكل مستمر، وهو من أكثر العملات العربية الأساسية في كل الأسواق لأنه يتم استيراد وتصدير به الكثير من المنتجات المختلفة.