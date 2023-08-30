انت الأن تتابع خبر عيار 21 خلاص ادفن .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 أغسطس الجاري بداية التعاملات بمحلات الصاغة وذلك بعد حالة التراجع التي شهدها طوال الأيام الماضية بعد الاجتماع الذي جمع بين الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومصنعي المعدن النفس.

أسعار الذهب في مصر:

وثبت سعر جرام الذهب عيار 21 في تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس بعد حالة التراجع التي كانت عليها أسعار الذهب في مصر نتيجة القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الخاص بعملية إعفاء الذهب من الجمارك للمصيريين القادمين من الخارج

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023:

سعر جرام الذهب عيار 14 :

وصل سعر جرام عيار 14 في أسعار الذهب اليوم 1631 جنيه،

سعر جرام الذهب عيار 18 :

وصل سعر جرام عيار 18 في أسعار الذهب اليوم 1920

سعر جرام الذهب عيار 21 :

وصل سعر جرام عيار 21 في أسعار الذهب اليوم 2240 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 24 :

وصل سعر جرام عيار 24 في أسعار الذهب اليوم 2560جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023:

وصل سعر الجنية الذهب الذي قدر وزنه بـ8 جرامات خلال التعاملات اليومية إلي نحو 18000 جنيه بمقدار تراجع تقدر بحوالي 80 جنيه

سعر الذهب عالميا:

عاود سعر الذهب عاليماً إلي التراجع وصلت العقود الفورية للذهب والتي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24 ما يقارب 1,935.15 بمعدل تراجع 2.15 دولار البالغ نسبته 0.11% وذلك بعد حالة الارتفاع في التي شهدها المعدن النفيس في أمس بعد قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي التي كشف عنها الفترة الماضية والتي أعلن فيها عن زيادة سهر الفائدة بمقدر 25 نقطة.