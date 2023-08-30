مال وأعمال

هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة دولية لشراء القمح

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة دولية لشراء القمح من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 11:14 صباحاً - – تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، لشراء القمح في ممارسة دولية للشحن في الفترة من الخامس إلى العشرين من أكتوبر و/أو من 25 أكتوبر إلى العاشر من نوفمبر و/أو من 15 إلى 30 نوفمبر.

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وقالت الهيئة إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس بمكاتب الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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ويجب على الموردين تقديم العروض على أساس تسليم ظهر السفينة والسداد عند الاطلاع باستخدام التمويل المقدم من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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