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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة دولية لشراء القمح من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 11:14 صباحاً - – تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، لشراء القمح في ممارسة دولية للشحن في الفترة من الخامس إلى العشرين من أكتوبر و/أو من 25 أكتوبر إلى العاشر من نوفمبر و/أو من 15 إلى 30 نوفمبر.
وقالت الهيئة إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس بمكاتب الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويجب على الموردين تقديم العروض على أساس تسليم ظهر السفينة والسداد عند الاطلاع باستخدام التمويل المقدم من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
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