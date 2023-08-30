نعرض لكم الان تفاصيل خبر إندوراما العالمية تستثمر 700 مليون دولار في مصنعين لسيليكون… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 02:09 مساءً - شاهندة إبراهيم _ ناقش رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع مجموعة إندوراما العالمية أمس، إنشاء مصنعين للأسمدة الفوسفاتية والسيليكون المعدني لإنتاج الألواح الشمسية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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