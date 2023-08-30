مال وأعمال

رئيس قطاع المتاحف: خطة لإنارة وتشغيل 26 متحفا وموقعا أثريا…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس قطاع المتاحف: خطة لإنارة وتشغيل 26 متحفا وموقعا أثريا… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 02:09 مساءً - شريف ناصر وفاطمة أبوزيد _ قال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار إنها تستهدف تحويل عدد من المتاحف والمواقع الأثرية إلى مواقع خضراء تعتمد على الطاقة الشمسية.

predco_adv_2021
BonatMisr
هذا المحتوى للمشتركين فقط
دخول اشتراك

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس قطاع المتاحف: خطة لإنارة وتشغيل 26 متحفا وموقعا أثريا… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا