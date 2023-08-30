انت الأن تتابع خبر الذهب ينخفض عن أعلى مستوى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب عالميا ، الأربعاء ، بخسارة 1.5 دولار، ونزول عن أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع.

وبحسب وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، نزل الذهب بنسبة 0.08 بالمئة أو ما يعادل 1.55 دولار ليصل إلى 1935.73 دولار للأونصة.

وهبطت عقود الذهب، تسليم أيلول 2023 بنسبة 0.09 بالمئة أو ما يعادل 1.85 دولار لتصل إلى 1963.25 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 24.63 دولار للأونصة، لكنها كانت تحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهر واحد.

وتراجع البلاتين بنسبة 0.1 بالمئة إلى 975.07 دولار، وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1239.38 دولار.