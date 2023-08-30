مال وأعمال

برنامج زمني أكثر وضوحا للطروحات الحكومية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر برنامج زمني أكثر وضوحا للطروحات الحكومية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 03:12 مساءً - دوت الخليج _ كشفت الحكومة أمس، عن خطط لإتمام طرح عدد من الشركات والمشروعات ضمن برنامج الطروحات الحكومية في الربع الأخير من العام الجاري 2023 والنصف الأول من العام المقبل 2024.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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