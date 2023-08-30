نعرض لكم الان تفاصيل خبر برنامج زمني أكثر وضوحا للطروحات الحكومية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 03:12 مساءً - دوت الخليج _ كشفت الحكومة أمس، عن خطط لإتمام طرح عدد من الشركات والمشروعات ضمن برنامج الطروحات الحكومية في الربع الأخير من العام الجاري 2023 والنصف الأول من العام المقبل 2024. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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