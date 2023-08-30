مال وأعمال

خلل أنظمة المراقبة البريطانية يكبد شركات الطيران خسائر بقيمة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر خلل أنظمة المراقبة البريطانية يكبد شركات الطيران خسائر بقيمة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 06:12 مساءً - سي ان بي سي _ قال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا لهيئة الإذاعة البريطانية إن خسائر شركات الطيران بسبب الخلل الذي أصاب أنظمة المراقبة الجوية في بريطانيا يوم الاثنين ستبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 126 مليون دولار.

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وتعمل الحكومة البريطانية بالتعاون مع شركات الطيران من أجل إعادة الركاب العالقين في المطارات بمختلف أنحاء أوروبا إلى بلادهم بعد أن تسبب خلل بأنظمة المراقبة في تعطل للرحلات الجوية من المتوقع أن يستمر لأيام.

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وألغت السلطات أكثر من 1500 رحلة جوية يوم الاثنين بعد أن اضطر مراقبو الحركة الجوية للتحول إلى الأنظمة اليدوية بسبب مشكلة فنية وأدى العطل إلى تكدس آلاف الركاب العالقين في المطارات في أوروبا وخارجها.

وقال وزير النقل مارك هاربر أمس الثلاثاء إن حل المشكلة سيستغرق أياما على الرغم من إصلاح الخلل خلال بضع ساعات فقط يوم الاثنين، لأن الإلغاءات أثرت على جداول شركات الطيران الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود الطائرات وأطقمها في الأماكن الذي يُفترض أن تكون فيها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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