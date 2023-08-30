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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة لموقف وخطط برنامج الطروحات الحكومية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 07:09 مساءً - رنا ممدوح _ كشفت الحكومة عن تفاصيل الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية والمنتظر إتمامه خلال الشهور القادمة، مع استعراض ماتم بالفترة الماضية.
وتوقعت الحكومة تتفيذ صفقة بيع الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية – صافي، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بحلول ديسمبر المقبل.
وتدرس الحكومة بيع 70% من محطات كهرباء سيمنس في بني سويف بحصيلة مستهدفة بين 1.4 إلى 1.865 مليار دولار، متوقعة إتمام الصفقة بحلول يونيو 2024.
كما أعلنت الحكومة أمس، دراسة طرح تنافسي لمحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح على عدد من المستثمرين مقابل 300 مليون دولار، بالإضافة إلى حصة من المصرف المتحد والشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية وطنية، خلال الربع الأخير من عام 2023.
كما كشف تقرير متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية عن استهداف طرح 6 مشروعات في قطاع الطاقة، خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى يونيو 2024، بحصيلة مستهدفة 5 مليارات دولار.
وأوضح التقرير أن هذه المشروعات تشمل: محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة في ديسمبر 2023، وشركة صافي في ديسمبر 2023، ومحطة سيمينز لتوليد الكهرباء ببني سويف في يونيو 2024.
كما يتضمن الطرح مشروع محطات تحلية المياه، على أن تطرح 4 محطات بالمرحلة الأولى في النصف الأول من عام 2024، من إجمالي 21 محطة تحلية من المتوقع طرحها.
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