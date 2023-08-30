مال وأعمال

الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف دون التوقعات في أغسطس

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف دون التوقعات في أغسطس من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 08:06 مساءً - سي ان بي سي _ تباطأت وتيرة إضافة القطاع الخاص للوظائف في أمريكا وفقًا لتقرير ADP، في إشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي المرن ربما بدأ يتأثر بضغط ارتفاع أسعار الفائدة.

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وذكرت ADP أن القطاع الخاص قد أضاف 177 ألف وظيفة في أغسطس، وهو أقل بكثير من الإجمالي المعدل البالغ 371 ألف وظيفة المضافة في يوليو، وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز توقعوا 200 ألف وظيفة في أغسطس.

هذا وأفادت ADP أيضًا أن نمو الأجور تباطأ بالنسبة للعمال الذين غيروا وظائفهم وأولئك الذين بقوا في مناصبهم الحالية.

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وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ADP، في بيان صحفي: “تتوافق أرقام هذا الشهر مع وتيرة إضافة فرص العمل قبل وباء كوفيد”.

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هذا ويأتي التقرير الأضعف من المتوقع في الوقت الذي ينقسم فيه المستثمرون والاقتصاديون حول ما إذا كان التضخم في الولايات المتحدة يمكن أن يستمر في الاتجاه الهبوطي إلى 2% دون تباطؤ كبير في الاقتصاد.

وكانت قوة سوق العمل سبباً رئيسياً في نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل أسرع مما توقعه الكثيرون في عام 2023.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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