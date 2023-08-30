- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس الوزراء: انتهاء قرار عمل الموظفين أون لاين من المنزل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 09:12 مساءً - دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انتهاء قرار عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ “أون لاين” من المنزل.
ونص القرار على العودة للعمل بالنظام العادي، بداية من شهر سبتمبر 2023.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الوزراء: انتهاء قرار عمل الموظفين أون لاين من المنزل… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.