مجلس الوزراء: انتهاء قرار عمل الموظفين أون لاين من المنزل…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 09:12 مساءً - دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على انتهاء قرار عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ “أون لاين” من المنزل.

ونص القرار على العودة للعمل بالنظام العادي، بداية من شهر سبتمبر 2023.