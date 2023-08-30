الخارجية الروسية: محادثات مع تركيا لطرح بديل لاتفاق الحبوب

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 11:10 مساءً - – قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء إن الوزير سيرجي لافروف ونظيره التركي سيناقشان مقترحا من موسكو يقدم بديلا لاتفاق الحبوب في البحر الأسود حين يجتمعان هذا الأسبوع.

وقالت الوزارة إن روسيا سترسل، بموجب المقترح، مليون طن من الحبوب إلى تركيا بسعر مخفض، بدعم مالي من قطر، لمعالجتها في تركيا وإرسالها إلى الدول الأكثر احتياجا.

وأضافت الخارجية الروسية “نعتبر هذا المشروع البديل العملي الأمثل لاتفاق البحر الأسود”، في إشارة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه روسيا في يوليو.