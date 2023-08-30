عاجل.. الرقابة النووية تأذن بإنشاء الوحدة الرابعة من محطة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 30 أغسطس 2023 11:10 مساءً - دوت الخليج – وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، برئاسة الدكتور سامي شعبان، على منح إذن انشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية، بقدرة 1200 ميجاوات.

وأشارت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر أقصى درجات الأمان للمشروع النووي بالضبعة وفق أعلى المعايير الدولية، وذلك على النحو التالي:

– عقد جلسات حوار مع ممثلي هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وذلك في الفترة من 11-15 يونيو 2023، لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة، والأخذ في الاعتبار نتائج الحوار حول المراجعة والتقييم للوحدة الأولى والثانية والثالثة.

– قيمت هيئة الرقابة أوجه الاختلاف بين الوحدة الرابعة والوحدات الأولى والثانية والثالثة بصورة دقيقة، وتم الرد على كافة استفسارات الهيئة من جانب ممثلي طالب الترخيص من خلال عقد اجتماعات مكثفة في مقر الهيئة.

– وفقًا لنتائج المراجعة والتقييم والتفتيش فقد تم التحقق من الأمان للوحدة الرابعة من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ولم يثبت وجود أية مخاطر تهدد الانسان والبيئة والممتلكات، لذا قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بجلسته رقم (6) لعام 2023 الموافقة على منح إذن الإنشاء للوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية، وفقاً للشروط الواردة بالإذن.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستوالي جهودها للتحقق من التزام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشروط الإذن الممنوح والمراقبة التنظيمية لأعمال تنفيذ مرحلة الإنشاء وتصنيع المعدات، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة، في إطار أداء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية دورها في التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات على الأراضي المصرية كافة من الأخطار المحتملة، وبما يضمن تعزيز الاستخدام السلمي الآمن للتكنولوجيا النووية في شتّى نواحي التنمية.

ولفت البيان إلى منح إذن إنشاء الوحدة الأولى في يونيو 2022، والوحدة الثانية في أكتوبر 2022، والوحدة الثالثة في مارس 2023.

وعقب الاجتماع، الذي عقد اليوم الأربعاء، كرم مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية قطاع أمان المنشآت النووية، وأشاد بجهوده خلال مراحل منح أذون إنشاء وحدات المحطة النووية بالضبعة.