انت الأن تتابع خبر روسيا ستمدد خفض صادرات النفط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إنّ بلاده ستمدد الخفض الطوعي لصادرات النفط من روسيا إلى شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مبينًا أنّ العمل في هذا الإطار يجري بالتعاون مع دول أخرى.

وقال نوفاك، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، إنّ "روسيا ستعمل مع البلدان الأخرى بشكل مستمر، وسننطلق من وضع السوق".

وقررت موسكو، مطلع الشهر الحالي، تمديد العمل بقرار خفض إنتاج النفط بشكل طوعي ليشمل أيلول المقبل على أن يتم خفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميًا.