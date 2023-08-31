عبد الله خالد رئيسا غير تنفيذيا لمجلس إدارة المهندس للتأمين…

دبي - احمد فتحي في الخميس 31 أغسطس 2023 09:12 صباحاً - هاجر عطية – وافق مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على إعادة تشكيل المجلس.

وضم التشكيل الجديد كلا من: عبد الله خالد عبد الله رئيسًا غير تنفيذيا، ممثلا عن شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي “تكنولويس”، وخالد عبد الصادق نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبا تنفيذيا من ذوي الخبرة.

وتضم قائمة الأعضاء: محمد رأفت عبد الحميد، ومحمد خالد عبد الله ممثلين عن شركة بيت الخبرة للتأجير التمويلي “تكنولويس”، بالإضافة إلى أحمد بغدادي، ونزهي غليوم، وهاني عزام ، ممثلين عن الشركة القابضة المصرية الكويتية.

كما ضم التشكيل الجديد: المهندسة غادة مصطفي لبيب ممثلا عن صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهندسين، والمهندس ياسر حسن عبد الله، ممثلا عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس، ومؤمن مختار ونهال سامي، عضوين مستقلين.

وفي السياق نفسه، وافق مجلس إدارة المهندس للتأمين على إعادة تشكيل اللجان، وعددها 5 لجان، هي: المراجعة، والاستثمار، والحوكمة، والترشيحات، والمخاطر.