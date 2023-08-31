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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخزونات النفط الأمريكية تنخفض 10.6 مليون برميل خلال الأسبوع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 31 أغسطس 2023 10:12 صباحاً - – قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن المخزونات الأمريكية من النفط الخام تراجعت 10.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أكثر من المتوقع على خلفية ارتفاع الصادرات والطلب القوي من المصافي.
وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت إلى 422.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 30 ديسمبر. وكانت توقعات المحللين في استطلاع أجرته تشير إلى انخفاض قدره 3.3 مليون برميل.
وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أغسطس.
وأضافت أن الواردات الأمريكية الصافية من النفط الخام تراجعت بمقدار 586 ألف برميل يوميا.
وأشارت إلى أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للخام انخفض 173 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.
وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 1.2 نقطة مئوية إلى 93.3 بالمئة.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين تراجعت 0.2 مليون برميل إلى 217.4 مليون الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع بتراجعها 0.9 مليون برميل.
وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 1.2 مليون برميل إلى 117.9 مليون، مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 0.2 مليون.
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