بنك الاستثمار الإسباني ألانترا بصدد تعيين فريق في دبي لتوسيع…

دبي - احمد فتحي في الخميس 31 أغسطس 2023 10:12 صباحاً - – قال بنك الاستثمار الإسباني ألانترا يوم الأربعاء إنه بصدد تعيين فريق في مكتبه الجديد في دبي لتوسيع أعماله في منطقة الخليج.

وأضاف البنك في بيان أنه يجري مقابلات مع مرشحين ويأمل في الإعلان عن التعيينات الجديدة قبل نهاية العام.

وقال المتحدث باسم ألانترا لرويترز إن الفريق بقيادة سعد أشرف، بصفته المدير التنفيذي الأول والعضو المنتدب لفرع ألانترا في دبي، سيركز على الرعاية الصحية والعقارات والقطاعات الاستهلاكية.

وقال البنك الاستثماري إنه قام أيضا بنقل جزء كبير من فريقه العالمي للخدمات المصرفية الاستثمارية للأنشطة البحرية والشحن إلى دبي.

وعززت بنوك استثمارية أوروبية أخرى وجودها في منطقة الخليج حيث تسعى شركات النفط والحكومات إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتنويع الإيرادات.

وقال مركز دبي المالي العالمي والبنك في بيان مشترك إن وحدة ألانترا في دبي حصلت على موافقة لإطلاق خدمات مصرفية استثمارية من الجهة التنظيمية المشرفة على المركز، وهو منطقة مالية حرة.