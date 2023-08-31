انت الأن تتابع خبر الذهب في أعلى مستوى منذ شهر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقترب سعر الذهب إلى أعلى مستوى له في شهر ، الخميس ، متأثرا بتوقعات وقف رفع أسعار الفائدة هذا العام .

وعززت مجموعة جديدة من البيانات الأميركية الضعيفة توقعات وقف رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن قراءات التضخم التي تصدر في وقت لاحق اليوم قد تعدل هذه التوقعات.



وبحلول الساعة 03:31 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1945.40 دولار للأونصة. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1972.40 دولار.



وعلى الرغم من مكاسب الذهب هذا الأسبوع فإنه يتجه لتسجيل انخفاض شهري نحو واحد بالمئة، إذ يتطلع الدولار إلى أول ارتفاع شهري له في ثلاثة أشهر وتستعد عوائد سندات الخزانة الأميركية لارتفاعها الشهري الرابع بعد أن وصلت إلى مستويات عام 2007 الأسبوع الماضي.