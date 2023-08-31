انت الأن تتابع خبر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 31 أغسطس.. انهار في السوق السوداء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ثبت بشكل ملحوظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 في جميع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة، وأيضاً انهار في السوق السوداء بشكل كبير، وجاء هذا في بداية التعاملات الصباحية، وهي من الأشياء التي يهتم بها جميع المعتمرين والمواطنين في الوقت الحالي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوموشهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في جميع البنوك وشركات الصرافة حالة من الأستقرار، وهذا يأتي بالتزامن مع يقرب العمرة بمناسبة المولد النبوي الشريف، ونتج عن ذلك زيادة الطلب على العملة العربية في الوقت الحالي، وهي من الأشياء التي تجعل الكثيرين يبحثون عنه بشكل مستمر، حيث أنه يتوفر بالكثير من الفئات المختلفة الذين يريدون الحصول عليه في الوقت الحالي للذهاب إلى المملكة.

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 8.23 جنيه للبيع، و 8.20 جنيها للشراء.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 8.23 جنيه للبيع، و 8.20 جنيه للشراء.

ثبت سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 8.26 جنيه للبيع، و8.24 جنيه للشراء.

سجل سعر الريال السعودي على ثباته في بنك فيصل الإسلامي عند 8.26 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء.

بينما وصل أيضاً سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 8.26 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

أيضاً سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري نحو 8.26 جنيه للبيع، و8.02 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

وهبط بشكل كبير سعر الريال السعودي في السوفق السوداء اليوم الخميس، حيث أنه من العملات العربية التي يتم التعامل بها في كل الأماكن المخصصة لبيعه وشرائه طوال الوقت، وأيضاً أصدرت الحكومة الكثير من القرارات الهامة التي تساعد في تقنين التعامل فيه، ويكون التعامل في كل البنوك وشركات الصرافة وغيرها من الأماكن الأخرى المخصصة لتقديمه طوال الوقت.

هبط سعر الريال السعودي في السوق السوداء، عند مستوى 10.67 جنيه لسعر الشراء ونحو 10.93 جنيه لسعر البيع،