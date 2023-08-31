انت الأن تتابع خبر الفاتحة على روح عيار 21 .. انهيار لا يوصف في أسعار الذهب اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 31 أغسطس الجاري بداية التعاملات بمحلات الصاغة انهيار كبير قبل قليل وذلك بعد الانخفاض الذي حدث طوال الأيام الماضية بعد الاجتماع الذي جمع بين الحكومة ومصنعي المعدن النفس.

أسعار الذهب في مصر:وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في تعاملات اليوم الخميس الموافق 31 أغسطس بعد حالة التراجع التي كانت عليها أسعار الذهب في مصر نتيجة القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الخاص بعملية إعفاء الذهب من الجمارك للمصيريين القادمين من الخارج

أسعار الذهب اليوم الخميس 31 أغسطس 2023:

سعر جرام الذهب عيار 14 :

وصل سعر جرام عيار 14 في أسعار الذهب اليوم 1631 جنيه،

سعر جرام الذهب عيار 18 :

وصل سعر جرام عيار 18 في أسعار الذهب اليوم 1894 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 :

وصل سعر جرام عيار 21 في أسعار الذهب اليوم 2210 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 24 :

وصل سعر جرام عيار 24 في أسعار الذهب اليوم2526 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 31 أغسطس 2023:

وصل سعر الجنية الذهب الذي قدر وزنه بـ8 جرامات خلال التعاملات اليومية إلي نحو 17680 جنيه بمقدار تراجع تقدر بحوالي 300 جنيه

سعر الذهب عالميا:

ارتفع سعر الذهب عاليماً قبل قليل وصلت العقود الفورية للذهب والتي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24 ما يقارب 1,943.57 بمعدل تراجع 1.20 دولار البالغ نسبته 0.06 % وذلك بعد حالة الانخفاض في التي شهدها المعدن النفيس في أمس بعد قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي التي كشف عنها الفترة الماضية والتي أعلن فيها عن زيادة سهر الفائدة بمقدر 25 نقطة.