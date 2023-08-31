انت الأن تتابع خبر الفرارجية بيضحكوا على الناس .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 31 أغسطس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 31 أغسطس الجاري في بداية التعاملات بمحافظات جمهورية مصر العربية ارتفاع طفيف ، بعد حالة التراجع التي حدثت على مدار ساعات أمس الأربعاء.

أسعار الفراخ اليوم :

وأكدت بورصة الأسعار، وفقاً لما كشفت عنه الإحصائيات قبل قليل أن أسعار الدواجن في مصر ارتفعت بمعدل 30 قرش للكيلو ،فيما استقرت أسعار البيض في المحال التجارية .

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 31 أغسطس :

1- وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، في أسعار الدواجن والبيض اليوم 65.99 جنيه، بمعدل زيادة 30 قرش في الكيلو

2- وصل سعر كيلو الدواجن البلدي، في أسعار الدواجن والبيض اليوم 108.38 جنيه بمعدل زيادة 30 قرش في الكيلو

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 31 أغسطس :

وأشار الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن هناك ثبات سعر كرتونة البيض البلدي و الأبيض والأحمر، والتي قد تشهد ارتفاع جديدة وتختلف من منطقة إلي أخري:

1- كرتونة البيض الأبيض 110.75 جنيه،

2- كرتونة البيض الأحمر 112.75 جنيه،

3- كرتونة البيض البلدي 122.75 جنيه،

أسعار الفراخ البيضاء :

في سياق متصل أكد سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أن هناك تراجع في أسعار الفراخ البيضاء في مصر خلال الفترة الحالية، حيث وصلت قيمة الانخفاض إلي 5 جنيهات وهو ما انعكس على أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلكين.

وأشار السيد في تصريحات صحفية له خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم أن سعر الفرخة البيضاء بات يسجل حالاً 55 جنيها تسليم أرض المزرعة مقابل 60 جنيها قبل أسبوع، فيما يصل سعرها إلي المستهلك إلي 65 جنيه بعدما كان 70 جنيها، مشيرة إلي أن السبب وراء هذا الانخفاض يتمثل في توفير الحكومة للكميات المطلوبة من الأعلاف للمزارع الداجنة