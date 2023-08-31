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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تعلن شراء 240 ألف طن من القمح في ممارسة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 31 أغسطس 2023 12:12 مساءً - – قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، يوم الأربعاء إنها اشترت 240 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.
وأضافت الهيئة أنها اشترت 120 ألف طن من القمح الفرنسي و120 ألف طن أخرى من رومانيا.
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