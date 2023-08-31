نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسبوع من الزخم في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 31 أغسطس 2023 03:12 مساءً - شاهندة إبراهيم _ شهد الأسبوع الجاري زخما كبيرا في ملف استثمارات الطاقة الجديدة والمتجددة، بالتزامن مع طرح صالون دوت الخليج تحديات القطاع الخاص للتوسع في النشاط. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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