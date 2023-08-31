نعرض لكم الان تفاصيل خبر سعر طن الحديد يقفز إلى 36 ألف جنيه.. و200 جنيه زيادة في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 31 أغسطس 2023 03:12 مساءً - فاطمة أبوزيد وشريف ناصر _ ارتفعت أسعار بيع الحديد إلى المستهلك لنحو 36 ألف جنيه للطن مقابل 33.5 ألف جنيه في شهر يوليو، بحسب أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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