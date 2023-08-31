مال وأعمال

اقتصاد تركيا يتجاوز التوقعات وينمو 3.8% في الربع الثاني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصاد تركيا يتجاوز التوقعات وينمو 3.8% في الربع الثاني من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الخميس 31 أغسطس 2023 05:06 مساءً - _ أظهرت بيانات اليوم الخميس أن اقتصاد تركيا نما بأكثر من المتوقع بنسبة 3.8% في الربع الثاني مدفوعا بقوة إنفاق الأسر، لكن من المتوقع تباطؤ النشاط حتى نهاية العام مع تلاشي التحفيز المرتبط بالانتخابات وأثر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.

predco_adv_2021

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الثاني 3.5%، مقارنة مع الربع السابق بعد تعديل البيانات وفقا للعوامل الموسمية التقويمية.

BonatMisr

وارتفع إنفاق الأسر في تركيا 15.6% على أساس سنوي وقفزت واردات السلع والخدمات 20.3%، ويرجع ذلك جزئيا إلى انهيار الليرة التركية في يونيو وارتفاع التضخم. وانخفضت الصادرات 9% في نفس الفترة.

وأظهرت البيانات الرسمية أنه تم تعديل نمو الربع الأول بالخفض إلى 3.9% من 4.0%، مما يعكس تأثير الزلازل الهائلة التي دمرت جنوب شرقي البلاد في فبراير، وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص. ومن المفترض أن تتكلف عملية إعادة الإعمار أكثر من 100 مليار دولار.

HapiSalonWhite

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقتصاد تركيا يتجاوز التوقعات وينمو 3.8% في الربع الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا