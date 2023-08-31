التموين تفاوض شركات أجنبية لتنفيذ مصنعين باستثمارات 8.5…

دبي - احمد فتحي في الخميس 31 أغسطس 2023 08:06 مساءً - إسلام سالم _ قال رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية اللواء عصام البديوي إن الشركة تجري حاليا مفاوضات مع شركة ألمانية بشأن تنفيذ مصنع لإنتاج كافة أنواع الورق من مصاصة البجاس.

وأضاف البديوي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن المصنع يقع على مساحة 60 فدان في منطقة نجع حمادي بمحافظة قنا باستثمارات تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات جنيه، لافتا إلى أن مدة إنشاء المصنع تتراوح بين عام ونصف إلى عامين.

وأكد أنه يجري التفاوض أيضا مع إحدى الشركات العالمية لإنشاء مصنع لإنتاج الباي إيثانول، ومن المقرر إنشاء المصنع في كوم أمبو بمحافظة أسوان، على مساحة 50 ألف فدان وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 3.5 مليارات جنيه.

وأشار البديوي إلى أنه من المقرر أن يتم بدء تنفيذ المصنع في شهر ديسمبر، ويستغرق التنفيذ مابين 18 شهر إلى 24 شهر، حيث من المتوقع أن تكون الطاقات الإنتاجية 62 مليون لتر سنويا.

ولفت إلى زيادة طاقة التعبئة لمصنع السكر المتواجد في منطقة الحوامدية من 100 طن إلى 500 طن يوميا بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه في المرحلة الأولى، مؤكدا استهداف زيادة التعبئة في المرحلة الثانية إلى 800 طن يوميا باستثمارات إضافية 500 ألف جنيه.

ونوه البديوي بأن الشركة ستبدأ في أكتوبر المقبل، تكرير 50 ألف طن سكر لصالح الشركة ونحو 75 ألف طن لصالح الهيئة العامة للسلع للتموينية و25 ألف طن لصالح شركة الفيوم للسكر.

وشدد أن الموسم الماضي شهد إنتاج 850 ألف طن سكر من القصب، متوقعا تحقيق فائض في الإنتاج خلال الموسم المقبل في حدود 80 ألف طن سكر على أن يتم طرح هذا الفائض في بورصة السلع.