انت الأن تتابع خبر خليفات: ميناء العقبة يعمل بكامل طاقته والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء الدكتور محمود خليفات، إنّ خمسَ بواخر ترسو الآن على أرصفة الميناء المختلفة لتفريغ حمولتها من البضائع بحسب الاختصاص، وأضاف خليفات أنّ الميناء يعمل بكامل طاقته وضمن البرامج والخطط المعدة سابقًا وبانتظام زمني مبرمج.

وأشاد الدكتور خليفات بكوادر الميناء الذين وصفهم بالنشامى كل ضمن موقعه واختصاصه، وبما يقدمونه من خدمات ترتقي ليس بهنضة الميناء فحسب بل بنهضة الاقتصاد الوطني الأردني باعتبار ميناء العقبة الشريان الأبهري الذي يغذي اقتصاد المملكة الأردنية الهاشمية إضافة إلى خدمة اقتصاديات دول الجوار .

وأضاف خليفات أنّ كوادر الميناء يرسمون اليوم بالتزامهم وانتمائهم وعطائهم أبرز صور الإنجاز والنجاح وأن مسيرة الميناء التاريخية الناصعة كانت وستكون بفضل ما تقوم به هذه الكوادر من اعمال مهنية وتقنية وريادية حافظت على تنافسية الموانىء وكفاءتها التشغيلية.

وقال إنّ منظومة موانىء العقبة بعمومها وميناء العقبة الرئيس يعتبر اليوم رافعة مالية واقتصادية لاقتصاد الوطن وخزينة الدولة كما أنه يأتي في طليعة مؤسسات الدولة التي حاربت وتحارب الفقر والبطالة عل امتداد تاريخه إضافة إلى مسؤولياته المجتمعية لخدمة المجتمع المحلي.

مؤكدًا أنّ الميناء الآن في ذروة نشاطه ويناول مختلف أنواع البضائع ويتعامل مع عشرات خطوط الملاحة العالمية باعتباره ميناءً مقصدًا للملاحة البحرية من مختلف أنحاء العالم؛ نظرًا لموقعه الاستراتيجي العملاق وسرعة مناولته وانتظام خدماته .