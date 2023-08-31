67% نسبة إشغال فنادق البحر الميت .. تفاصيل

انت الأن تتابع خبر67% نسبة إشغال فنادق البحر الميت .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت نسب إشغال الفنادق بجميع فئاتها التصنيفية في البحر الميت خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، مقارنة بالأعوام الماضية، حيث وصلت النسب إلى 67 بالمئة.

وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق باسمها حسين هلالات، الخميس، إنّ أداء القطاع الفندقي خلال الفترة الحالية في بعض المناطق بالمملكة، سجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسب الإشغال.

وعزا أسباب ارتفاع إشغال الفنادق في منطقة البحر الميت، إلى انعقاد العديد من المؤتمرات، والزيادة في المجموعات السياحية من مختلف الجنسيات، إلى جانب انطلاق فعاليات ماراثون البترا الصحراوي من منطقة البحر الميت إلى مدينة البترا.

وقال هلالات، إنّ نسب إشغال الفنادق بجميع فئاتها التصنيفية في عمان بلغت 53 بالمئة، والعقبة 61 بالمئة، وفي البترا 34 بالمئة، مبيناً أن الأردن يشهد حركة سياحية مميزة في الوقت الحالي وستستمر الحركة السياحية على هذا النحو.

وأشار إلى أن نسب الإشغال في فنادق 5 نجوم بلغت في البحر الميت 78 بالمئة، العقبة 63 بالمئة، عمان 62 بالمئة، في حين بلغت في البترا 51 بالمئة.

وأوضح هلالات، أن نسب الإشغال لفنادق الفئات الأخرى توزعت كالتالي: البحر الميت: فئة 4 نجوم 56 بالمئة، العقبة : فئة 4 نجوم 57 بالمئة، 3 نجوم 64 بالمئة، وفي عمان: 4 نجوم 51 بالمئة، 3 نجوم 47 بالمئة، البترا: 4 نجوم 29 بالمئة، 3 نجوم 22 بالمئة.