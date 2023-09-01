انت الأن تتابع خبر سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الجمعة 1 سبتمبر.. ارتفاع من جديد بالمصانع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صعد سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الجمعة 1 سبتمبر وهذا يأتي بالتزامن مع اول الشهر الميلادي ومع بداية التعاملات الصباحية، وهذا ما تم الكشف عنه من خلال جميع المصاتع والمحلات المخصصة لبيع التجزئة والجملة والشركات، وهم من أهم مواد البناء المتواجدة في كل الأماكن المخصصة لتقديمهم دائماً.

سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم

وشهد سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الجمعة ارتفاع كبير عن غيرها من مواد البناء الأخرى، وذلك لأنهم من أكثر مواد البناء التي زاد الطلب عليهم مؤخراً لبناء عدد كبير من المباني التي تنتشر في جميع المحافظات بشكل مستمر، ويتم استعمالهم طوال الوقت في بناء كل الأماكن سواء الحكومية أو الخاضة، وهذا ما يبحث عنه ويريده عدد كبير من المواطنين والمستثمرين.

سعر طن الحديد والأسمنت

زاد سعر الحديد في شركة عز 36000 جنيه للطن.

ارتفع سعر حديد بشاي 34000 جنيه للطن.

وصل سعر حديد سرحان 31500 جنيه للطن.

سجل سعر حديد العتال 33000 جنيه للطن.

بينما وصل أيضاً سعر الحديد اليوم في المصريين 32500 جنيه للطن.

ثبت سعر حديد الكومي 32000 جنيه للطن.

كما جاء سعر حديد العشري 32500 جنيه للطن.

جاء سعر طن حديد المعادي 31500 جنيه.

أما عن سعر طن حديد بيانكو وصل لـ 31700 جنيه.

سجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 31500 جنيه للطن.

كما جاء سعر طن حديد الداخلية سعر 36000 جنيه.

سعر طن حديد عطية وصل لـ 32000 جنيه.

سجل أسمنت المسلح، 1885 جنيهًا في الطن.

وصل أسمنت النصر 1820 جنيهًا للطن.

جاء سعر طن اسمنت المعلم عند 1835 جنيهًا.

انخفض سعر طن أسمنت العسكري 1825 جنيهًا.

هبط سعر أسمنت السويدي 2010 جنيهات في الطن.

بينما جاء أيضاً أسمنت جنوب الوادي 1825 جنيهًا في الطن.

استقر أسمنت حلوان 1855 جنيهًا في الطن.

تتراوح أسعار الأسمنت المخلوط ما بين 1190 إلى 1260 جنيهًا.

سجل الأسمنت المقاوم اليوم ما بين 1850 و1940 جنيهًا.

توقعات أسعار الحديد الأيام القادمة

وأما عن توقعات أسعار طن الجديد في الأيام القادمة فلا يقدر جميع الخبراء توقعها، وذلك لأنه من أكثر الأشياء مواد البناء الهامة التي يتحكم فيها سعر الدولار لأنه يتم استيراد به كل المواد الخام المخصصة في تصنيع جميع الأنواع المختلفة من الحديد والأسمنت وغيرها.