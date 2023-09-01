انت الأن تتابع خبر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 سبتمبر.. اعرف بكام في البنك الأهلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالتزامن مع اقتراب موسم العمرة استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 مع بداية التعاملات الصباحية في جميع البنوك الخاصة والحكومية وشركات الصرافة، ويريد الكثير من المعتمرين والمواطنين معرفة سعره في الأسواق السوداء بجميع المحافظات المختلفة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

وثبت سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في جميع البنوك بشكل مستمر، حيث أنه من العملات العربية الهامة التي يتم بيعها وشرائها في كل الأوقات المختلفة، وبشكل خاص حالياً بالتزامن مع اقتراب موسم العمرة الخاصة بالمولد النبوي الشريف، وهي من أكثر الأشياء الهامة الذي يريدها الجميع لأنه يتم التعامل به سواء بالبيع أو الشراء بكافة الأماكن.

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 8.23 جنيه للبيع، و 8.20 جنيها للشراء.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 8.23 جنيه للبيع، و 8.20 جنيه للشراء.

هبط سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 8.26 جنيه للبيع، و8.24 جنيه للشراء.

سجل سعر الريال السعودي على ثباته في بنك فيصل الإسلامي عند 8.26 جنيه للبيع، و8.20 جنيه للشراء.

جاء سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 8.26 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

بينما جاء أيضاً سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري نحو 8.26 جنيه للبيع، و8.02 جنيه للشراء.

سعر الريال في السوق السوداء في مصر

وهبط بشكل كبير سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في السوق السوداء، وذلك بسبب العديد من القرارات التي تم اتخاذها من خلال الحكومة المصرية، حيث أنه من أكثر الأماكن التي يتم التعامال بها في كل الأوقات المختلفة، وذلك لأنه من العملات العربية الهامة التي يتم التعامل بها وشرائها وبيعها باستمرار.

انخفض سعر الريال السعودي في السوق السوداء، عند مستوى 10.67 جنيه لسعر الشراء ونحو 10.93 جنيه لسعر البيع،.