الشرقية للدخان ترفع إنتاج السجائر بنسبة 15%

دبي - احمد فتحي في الجمعة 1 سبتمبر 2023 01:13 مساءً - صرح هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية “إيسترن كومباني” بأنه تقرر للمرة الثانية زيادة إنتاج الشركة من السجائر بنسبة 15%، بالإضافة إلى ما تم زيادته سابقاً بنسبة 25 % وطرح كميات إضافية من المنتجات، بشكل يومي لتغطية احتياجات السوق.

وأوضح أمان في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار المتابعة اليومية لحركة توزيع وبيع السجائر بالأسواق والتي تقوم بها الشركة بالتعاون مع الجهات المعنية، واستكمالا للجهود الأمنية، وتجاوبا مع التزام الكثير من التجار تجاه عدم تخزين السجائر وحجبها عن المستهلكين.

أضاف أمان بأن الشركة الشرقية تقوم بالتعاون مع الأجهزة المختلفة لمراجعة الكميات المنصرفة للتأكد من حسن توزيعها ووصولها لجمهور المستهلكين بأفضل صورة ممكنة، مؤكدا على أن “إيسترن كومباني” تحرص على وصول انتاجها الى المستهلكين وتلبية احتياجات السوق، وتسخير كافة إمكانيات الشركة باعتبارها قلعة صناعية تهدف الى دعم الاقتصاد الوطني، وفى الوقت ذاته التصدي لتخزين السجائر.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية “إيسترن كومباني” إلى أنه من الضروري العمل مع كافة الأطراف والجهات المعنية، لرصد حركة انتاج وتوزيع وبيع السجائر بكافة المنافذ ونقاط البيع على مستوى الجمهورية للتأكد من وصول السلعة لمستهلكيها، منوها إلى ضرورة تعاون المستهلكين في عدم طلب كميات تفوق استهلاكهم اليومي وكذلك إبلاغ الجهات المختصة فور امتناع التاجر عن البيع وحجب المنتج أو البيع بأعلى من السعر الرسمي المعلن.